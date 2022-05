Giorgio Chiellini, l’ultimo degli stopper (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag – La sensazione è quella della fine di un’era. Succede, in particolare quando ad appendere gli scarpini al chiodo – non consideriamo le appendici da prepensionamento esotico – sono giocatori dal peso specifico non indifferente. Come il 13 maggio 2012, giorno in cui la Serie A ha salutato in un colpo solo Del Piero, Gattuso, Inzaghi, Nesta e Zambrotta. Ne sanno qualcosa anche a Roma, per via degli addii di Totti (2017) e De Rossi (2019). Con il pupone e capitan futuro, ad esempio, si è chiusa l’epoca delle bandiere, di quei campioni che al freddo calcolo egoistico hanno anteposto le calde ragioni del cuore e di una carriera vissuta con addosso sempre gli stessi colori. Quota 116 e il record tricolore La notizia, nell’aria da qualche mese, è diventata “ufficiale” solamente pochi giorni fa: Giorgio Chiellini, capitano della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag – La sensazione è quella della fine di un’era. Succede, in particolare quando ad appendere gli scarpini al chiodo – non consideriamo le appendici da prepensionamento esotico – sono giocatori dal peso specifico non indifferente. Come il 13 maggio 2012, giorno in cui la Serie A ha salutato in un colpo solo Del Piero, Gattuso, Inzaghi, Nesta e Zambrotta. Ne sanno qualcosa anche a Roma, per viaaddii di Totti (2017) e De Rossi (2019). Con il pupone e capitan futuro, ad esempio, si è chiusa l’epoca delle bandiere, di quei campioni che al freddo calcolo egoistico hanno anteposto le calde ragioni del cuore e di una carriera vissuta con addosso sempre gli stessi colori. Quota 116 e il record tricolore La notizia, nell’aria da qualche mese, è diventata “ufficiale” solamente pochi giorni fa:, capitano della ...

Advertising

GiovaAlbanese : Il nuovo capitano della #Juventus dopo Giorgio #Chiellini sarà Leonardo #Bonucci ©???? - chiellini : Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero. Per tutti voi tifosi che siete sempre stati al mi… - goal : Giorgio Chiellini is leaving Juventus ?? - mukhtar166 : RT @adorvminee: oggi giornata iniziata bene finché non mi sono ricordata che stasera daremo l’addio a paulo dybala e giorgio chiellini http… - chiccho_deriso : RT @umbasdeez: Buondì con i gol inaspettatamente realizzati di piede da Giorgio Chiellini A THREAD -