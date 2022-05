Giorgia Palmas e Filippo Magnini | ecco i dettagli degli abiti nuziali e le bomboniere

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 16 maggio 2022) “Sì amore mio, per sempre noi”, hanno scrittosu Instagram nel giorno delle loro nozze religiose. Alla fine l’ex velina e lo sportivo ce l’hanno fatta ad avere un matrimonio da favola, un anno dopo il rito civile. La coppia si era vista costretta a posticipare i pianidue volte, a causa della pandemia. Il 14 maggio però hanno potuto finalmente coronare il loro sogno. L’evento è stato degno di un libro di fiabe. Magia sul lago Evviva gli sposi!Siamo sul lago di Como, in una splendida villa con il giardino affacciato sulle placide acque, in una calda giornata di primavera. L’allestimento è quanto di più romantico ci possa essere tra una miriade di fiori delicati, gli addobbi bianchi e le candele. E’ in questa location da capogiro che...