Giordana Angi insultata | la cantante è furiosa | lo sfogo social

Leggi su youmovies

(Di lunedì 16 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha scritto un post con toni forti sui, dove punta il dito contro tutte le persone che l’hannoin questi giorni. Ecco che cosa è successo e perché ha reagito così. Il nome della cantautrice è tornato alla ribalta in questa settimana per via del nuovo progetto discografico che ha messo