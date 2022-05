Giallo per Maleh, salterà la Juventus all’ultima giornata (Di lunedì 16 maggio 2022) Maleh salterà la Juventus all’ultima giornata: diffidato ha preso un cartellino Giallo nella partita contro la Sampdoria Maleh salterà la Juventus all’ultima giornata: diffidato ha preso un cartellino Giallo nella partita contro la Sampdoria. La Fiorentina affronterà la Juventus al Franchi sabato 21 maggio alle 20.45 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022)la: diffidato ha preso un cartellinonella partita contro la Sampdoriala: diffidato ha preso un cartellinonella partita contro la Sampdoria. La Fiorentina affronterà laal Franchi sabato 21 maggio alle 20.45 L'articolo proviene da Calcio News 24.

