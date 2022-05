Advertising

Agenzia askanews

Il Commissario europeo per l'Economia Paolo, parlando a Bruxelles, ha annunciato che l'Unione europea sta tagliando drasticamente le previsioni di crescita della zona euro per il 2022 portandole al 2,7% a causa dell'aumento ...Per l'Italia la Commisionele stime di crescita del Pil per quest'anno dal +4,1% previsto il 10 febbraio, prima che la Russia attaccasse l'Ucraina, al +2,4%. Gentiloni: l'Ue taglia le previsioni di crescita della zona euro Bruxelles, 16 mag. (askanews) - Il Commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni, parlando a Bruxelles, ha annunciato che l'Unione europea ...Nel 2022, il tasso di inflazione in Italia si avvicinerá al 6%, mentre nel 2023 dovrebbe attestarsi al 2,3%. Lo scorso mese di febbraio, l'esecutivo Ue aveva stimato per l'Italia un tasso di inflazion ...