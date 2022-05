Gentiloni: “L’Ue taglia le previsioni di crescita della zona euro” (Di lunedì 16 maggio 2022) BRUXELLES – Il Commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni, parlando a Bruxelles, ha annunciato che l’Unione europea sta tagliando drasticamente le previsioni di crescita della zona euro per il 2022 portandole al 2,7% a causa dell’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia dovuto alla guerra in Ucraina che ha messo alla prova l’economia dei 27. La guerra ha anche spinto L’Ue a rivedere bruscamente le sue previsioni sull’inflazione dell’eurozona per il 2022, con un aumento dei prezzi al consumo del 6,1% su base annua, molto più alto rispetto alla precedente previsione del 3,5%. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 16 maggio 2022) BRUXELLES – Il Commissariopeo per l’Economia Paolo, parlando a Bruxelles, ha annunciato che l’Unionepea stando drasticamente lediper il 2022 portandole al 2,7% a causa dell’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia dovuto alla guerra in Ucraina che ha messo alla prova l’economia dei 27. La guerra ha anche spintoa rivedere bruscamente le suesull’inflazione dell’per il 2022, con un aumento dei prezzi al consumo del 6,1% su base annua, molto più alto rispetto alla precedente previsione del 3,5%. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

ilfoglio_it : L'Ue taglia le stime di crescita nelle sue previsioni di primavera. In Italia preoccupa il debito: 'Evitare scostam… - Lopinionista : Gentiloni: 'L'Ue taglia le previsioni di crescita della zona euro' - serenel14278447 : L'Ue taglia stime del pil italianoAllarme inflazione di Gentiloni - Mary35999509 : RT @ilfoglio_it: L'Ue taglia le stime di crescita nelle sue previsioni di primavera. In Italia preoccupa il debito: 'Evitare scostamenti di… - infoitinterno : Gentiloni: ecco come la guerra sta danneggiando l'economia Ue -