actarus1070 : RT @IANMILIN: Genova, morta a 32 anni dopo una dose di AstraZeneca: il rimborso ai parenti è di 77mila euro - Ladygalga1 : RT @IANMILIN: Genova, morta a 32 anni dopo una dose di AstraZeneca: il rimborso ai parenti è di 77mila euro - IANMILIN : Genova, morta a 32 anni dopo una dose di AstraZeneca: il rimborso ai parenti è di 77mila euro… - virtualex71 : Genova, morta a 32 anni dopo #AstraZeneca: la sua vita per lo Stato vale 70mila euro #maledetti ?@Palazzo_Chigi? ?… - ShedevilDevil : I genitori di Francesca Tuscano, morta a Genova dopo la somministrazione di AZ, sono stati risarciti con 77 mila e… -

commenta Sul decesso dell'insegnante 32enne Francesca Tuscano ,nell'aprile del 2021 per una trombosi cerebrale dopo aver ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca, c'è una consulenza tecnica che non lascia spazio a dubbi. E se l'indagine penale è ...L'insegnante morì nell'aprile del 2021 per una trombosi cerebrale, al San Martino di. La cifra destinata ai parenti aventi diritto che ne fanno domanda è di 77.468,53 euro, "nel caso in cui la ...Vista l'entità della cifra, i genitori valutano una causa civile. Sul decesso di Francesca Tuscano, che perse la vita nell'aprile 2021 per una trombosi cerebrale, c'è una consulenza tecnica che non la ...Trasportata all’ospedale, purtroppo la donna non si è più svegliata. Il 4 aprile è stata dichiarata la morte all’Ospedale San Martino di Genova. A distanza di un anno dal decesso è arrivato ...