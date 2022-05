Gas russo, Timmermans (Commissione Ue): “Blocco possibile solo se avremo accordi con altri Paesi e acceleriamo su rinnovabili” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Quando arriveremo al Blocco del gas russo? Dobbiamo già ridurre l’acquisto ma possiamo farlo solo quando avremo accordi con altri Paesi. Ma dobbiamo anche risparmiare sull’energia e puntare con maggiore urgenza sulle energie rinnovabili. Avevamo questo dovere già da tanto tempo, ma adesso dobbiamo accelerare. È questa la soluzione”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, da Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario al Green deal europeo, che aggiunge: “Faremo delle proposte mercoledì. Quest’aggressione russa non può essere accettata. Come Europa dobbiamo dimostrare che abbiamo tutto il potenziale per trovare una soluzione solidale con l’Ucraina ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) “Quando arriveremo aldel gas? Dobbiamo già ridurre l’acquisto ma possiamo farloquandocon. Ma dobbiamo anche risparmiare sull’energia e puntare con maggiore urgenza sulle energie. Avevamo questo dovere già da tanto tempo, ma adesso dobbiamo accelerare. È questa la soluzione”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, da Frans, vicepresidente esecutivo dellaeuropea e commissario al Green deal europeo, che aggiunge: “Faremo delle proposte mercoledì. Quest’aggressione russa non può essere accettata. Come Europa dobbiamo dimostrare che abbiamo tutto il potenziale per trovare una soluzione solidale con l’Ucraina ma ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Ue studia piano per pagare gas russo senza violare sanzioni #russia - CarloCalenda : Oggi ci sono 30 articoli su la ex candidata dominatrice. Ho finalmente capito come andare sui giornali. Altro che p… - lucatelese : La vera notizia bomba (un po’ nascosta oggi) è che alla fine il gas russo lo interrompono gli ucraini annunciando i… - maggioaugusto : RT @davcarretta: Le nuove previsioni di crescita del pil della Commissione europea per la zona euro. 2022: 2,7 per cento 2023: 2,3 per cen… - Agenparl : Energia - Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, a 24 Mattino su Radio 24: accordo su sanz… -