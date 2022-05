Gas russo, la Ue apre al "conto K": ma si potrà pagare solo in euro o dollari (Di lunedì 16 maggio 2022) BRUXELLES - L?europa apre al ?conto K?, ma il pagamento in euro o dollari da parte delle aziende Ue dovrà ritenersi necessariamente compiuto al momento del versamento del... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 16 maggio 2022) BRUXELLES - L?paal ?K?, ma il pagamento inda parte delle aziende Ue dovrà ritenersi necessariamente compiuto al momento del versamento del...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Ue studia piano per pagare gas russo senza violare sanzioni #russia - CarloCalenda : Oggi ci sono 30 articoli su la ex candidata dominatrice. Ho finalmente capito come andare sui giornali. Altro che p… - lucatelese : La vera notizia bomba (un po’ nascosta oggi) è che alla fine il gas russo lo interrompono gli ucraini annunciando i… - GiuseppeCarugno : RT @Massimi06250625: UE CEDE, PAESI MEMBRI ACQUISTERANNO GAS RUSSO IN RUBLI?? - FedericoFistar1 : RT @Massimi06250625: UE CEDE, PAESI MEMBRI ACQUISTERANNO GAS RUSSO IN RUBLI?? -