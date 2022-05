Gabanelli | dipendenza dal gas russo | gli errori dell' Italia hanno radici lontane

(Di lunedì 16 maggio 2022) In 50 anni sono stati fatti accordi con 5 Paesi e non abbastanza diversificati. Le ragioni passano per il crolloa produzione interna e per il mancato decolloe rinnovabili, bloccate dai ...

Advertising

BarranoEmanuela : RT @DataroomCorsera: L’Italia importa gas da 5 fornitori. La quantità maggiore è russa solo perché veniva pagata meno. Gli errori? I rigass… - slainte___ : RT @GaraviniG: Ottimi dati @M_gabanelli e @DataroomCorsera sulle importazioni di #gas in Italia. Giusto riferimento 1973 e all'occasione m… - angelobagnato : Gas, dipendenza dalla Russia: i veri errori dell’Italia - GaraviniG : Ottimi dati @M_gabanelli e @DataroomCorsera sulle importazioni di #gas in Italia. Giusto riferimento 1973 e all'oc… - guglielmofilip1 : Gas, dipendenza dalla Russia: i veri errori dell’Italia -

Corriere della Sera

In 50 anni sono stati fatti accordi con 5 Paesi e non abbastanza diversificati. Le ragioni passano per il crollo della produzione interna e per il mancato decollo delle rinnovabili, bloccate dai ...Siamo alla fine degli anni ’60. Il mercato chiede gas e in Russia ce n’è tanto e a buon mercato. L’accordo, il primo del genere al mondo, è del 10 dicembre 1969 firmato a Roma dal presidente dell’Eni ...