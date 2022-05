(Di lunedì 16 maggio 2022) In 50 anni sono stati fatti accordi con 5 Paesi e non abbastanza diversificati. Le ragioni passano per il crolloa produzione interna e per il mancato decolloe rinnovabili, bloccate dai ...

In 50 anni sono stati fatti accordi con 5 Paesi e non abbastanza diversificati. Le ragioni passano per il crollo della produzione interna e per il mancato decollo delle rinnovabili, bloccate dai ...... alle prese con laenergetica dal gas russo, considerano il massimo obiettivo ... bombe su Kiev Donbass, perché la Russia lo vuole e l'Ucraina non lo molla di Milenae Francesco ... Gabanelli: dipendenza dal gas russo, gli errori dell'Italia hanno radici lontane Gli accordi africani. Per quel che riguarda i rifornimenti di gas liquefatto via navi metaniere abbiamo trattato con il Congo e l’Angola (visitati il 20-21 aprile) che possono aumentare i rifornimenti ...In 50 anni sono stati fatti accordi con 5 Paesi e non abbastanza diversificati. Le ragioni passano per il crollo della produzione interna e per il mancato decollo delle rinnovabili, bloccate dai ...