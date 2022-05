Futuro Ospina | Bargiggia | “Vi svelo la cifra che offre il Napoli C’è una nuova possibilità per Meret”

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il giornalista Paoloè intervenuto nel corso di “1 Football Club” su Station Radio, per parlare di calciomercato e commentare la situazione portieri in casa. Queste le sue parole: “Si punta a chiarire la situazioneentro la prossima settimana. Spalletti ha espressamente chiesto che non parta, De Laurentiis gli ha già fatto una proposta di due milioni, si vedrà“. Alex(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Più incerto invece ildi: “Rinnovo di contratto di, che potrà essere variabile: se non ci sarà piùpotrà fare il titolare, altrimenti, in caso contrario, potrà partire anche in prestito, ma, ad oggi, il rinnovo del portiere italiano non è in discussione. Se...

Advertising

sscalcionapoli1 : Repubblica – Futuro Ospina, c’è una frase di Spalletti che potrebbe rappresentare un indizio… - sportli26181512 : #LenostreRubricheIamNaples I messaggi di Spalletti a De Laurentiis: il programma per il futuro: I messaggi di Spall… - sportli26181512 : Napoli, summit Spalletti-De Laurentiis per disegnare la squadra del futuro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Futuro Ospina, c'è una frase di Spalletti che potrebbe rappresentare un indizio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Futuro Ospina, c'è una frase di Spalletti che potrebbe rappresentare un indizio -

Spazio Napoli

Unsenza Insigne in casa partenopea. Al 'Maradona' c'è stato il commiato al più forte numero ... Con lui andranno via Ghoulam, Malcuit,e forse anche Mertens. Dries vorrebbe rimanere ma ...C'è il rebus portieri da risolvere per il Napoli dell'anno prossimo.è in attesa di una proposta di rinnovo, mentre Meret attende un segnale sul suo. novità in merito le comunica il giornalista del Roma Giovanni Scotto, atraverso i social. Calciomercato ... Futuro Ospina, Bargiggia: “Vi svelo la cifra che offre il Napoli" Il Napoli ha staccato ufficialmente il biglietto per il terzo posto. Che vale cinque milioni in più per la casse di Aurelio De Laurentiis. Luciano Spalletti ci teneva al podio, peccato che non è salit ...Al termine della stagione il Napoli si appresterà a vivere una vera e propria rivoluzione. Il mercato potrebbe riservare sorprese in uscita come fu all’arrivo di Rafael Benitez. Infatti, all’epoca par ...