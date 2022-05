Fuori programma alla Beach Volley Marathon: big con e senza disabilità in campo insieme (Di lunedì 16 maggio 2022) Nell’ultima giornata di gare, la AeQuilibrium Beach Volley Marathon di Bibione ha regalato uno straordinario Fuori programma, a dimostrazione di come lo sport non conosca barriere. Il campione Davis Krumins e Matteo Ingrosso, ex maglia azzurra e due volte campione d’Italia, sono scesi sulla sabbia del campo centrale per unirsi ai giocatori delle nazionali di Beach ParaVolley di Italia e Slovenia in una divertente partita di sitting Volley, la disciplina da giocare seduti e che non fa distinzioni tra atleti con e senza disabilità. Al seguente link potete scaricare le foto della partita tra i campioni: Leggi su udine20 (Di lunedì 16 maggio 2022) Nell’ultima giornata di gare, la AeQuilibriumdi Bibione ha regalato uno straordinario, a dimostrazione di come lo sport non conosca barriere. Il campione Davis Krumins e Matteo Ingrosso, ex maglia azzurra e due volte campione d’Italia, sono scesi sulla sabbia delcentrale per unirsi ai giocatori delle nazionali diParadi Italia e Slovenia in una divertente partita di sitting, la disciplina da giocare seduti e che non fa distinzioni tra atleti con e. Al seguente link potete scaricare le foto della partita tra i campioni:

