(Di lunedì 16 maggio 2022) Ammontano a oltre 190 miliardi glidi Fs in Italia nel periodo. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fs, Luigi, durante la presentazione delindustriale del ...

Advertising

StradeAnas : RT @fsitaliane: 'Vogliamo contribuire concretamente alla crescita del Paese. Inizia oggi #Untemponuovo e sono certo che le nostre persone s… - Tiziana_Prisco : RT @fsitaliane: 'Vogliamo contribuire concretamente alla crescita del Paese. Inizia oggi #Untemponuovo e sono certo che le nostre persone s… - fsitaliane : 'Vogliamo contribuire concretamente alla crescita del Paese. Inizia oggi #Untemponuovo e sono certo che le nostre p… - mariastefaniama : RT @fsitaliane: L’AD #FS Luigi Ferraris: “Il Piano Industriale 2022-2031 intende imprimere un’accelerazione agli #investimenti e, nel lungo… - iconanews : Fs: Ferraris, piano investimenti da 190 mld in 2022-2031 -

Ammontano a oltre 190 miliardi gli investimenti di Fs in Italia nel periodo 2022 - 2031. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fs, Luigi, durante la presentazione delindustriale del Gruppo oggi. Sono previste circa 40mila assunzioni nell'arco di. IlIndustriale 2022 - 2031 intende imprimere un'accelerazione ......11.00 - FS Italiane - PresentazioneIndustriale 2022 - 2031 - La Presentazione del... Interverranno Nicoletta Giadrossi, Presidente Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Luigi, ...Ammontano a oltre 190 miliardi gli investimenti di Fs in Italia nel periodo 2022-2031. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, durante la presentazione del piano industriale del G ...Il gruppo punta a rafforzare la produzione in proprio di energie rinnovabili. Pannelli solari sulle aree di proprietà e sui tetti delle stazioni.