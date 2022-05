Fs | 190 mld di investimenti e 40 mila assunzioni Al via il nuovo piano

(Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Oltre 190 miliardi die 40al 2031, concentrate in particolare tra il 2024 e il 2026; nuovi 4 poli societari; ricavi in crescita a 22,5 miliardi e un ebitda a 3,9 miliardi. Sono numeri che pesano quelli delindustriale 2022-2031 delle Fs spa, varato ufficialmente oggi. Numeri che segnano la rotta del gruppo di qui a 10 anni e che si poggiano su una nuova visione strategica e organizzativa volte a imprimere soprattutto un’accelerazione sul fronte degliall’insegna della sostenibilità, di integrazione modale, internazionalizzazione. Ad alzare il velo sulbusiness plan, ribattezzato ‘Un tempo’, sono stati i vertici del gruppo, l’amministratore delegato Luigi Ferraris e la ...

Advertising

fsnews_it : Con il #pianoindustriale 2022/2031 ?? parte la riorganizzazione strategica del Gruppo FS. 4? poli #Infrastrutture ???… - Ggiacomello61 : RT @VeneziePost: È stato presentato il nuovo piano #industriale decennale da oltre 190 mld. Fra i progetti in Veneto la linea Verona-Vicenz… - emiliapost_ : È stato presentato il nuovo piano #industriale decennale da oltre 190 mld. Tra gli interventi previsti: la velocizz… - VeneziePost : È stato presentato il nuovo piano #industriale decennale da oltre 190 mld. Fra i progetti in Veneto la linea Verona… - LombardiaPost : È stato presentato il nuovo #pianoindustriale decennale da oltre 190 mld. Fra i progetti previsti: il collegamento… -

Saranno 7,7 - sugli oltrea livello nazionale previsti dal Piano Industriale 2022 - 2031 - i miliardi che il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha intenzione di investire in Emilia - Romagna sia per il trasporto dei ...Rigenerazione urbana di 24 milioni di mq . Il quarto e ultimo pilastro del Piano industriale Fs configura un "Polo urbano" e prevede investimenti per la gestione e valorizzazione degli asset ...Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha presentato il Piano Industriale 2022-2031 che prevede oltre 190 miliardi di investimenti con un impatto sull’economia nazionale stimabile in 2-3 punti percen ...Oltre 190 miliardi di investimenti e 40 mila assunzioni al 2031, concentrate in particolare tra il 2024 e il 2026; nuovi 4 poli societari; ricavi in crescita a 22,5 miliardi e un ebitda a 3,9 miliardi ...