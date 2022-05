Frattini agli studenti: “Siate maestri di legalità” (Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA – “Siate maestri di legalità”. E’ l’invito e l’incoraggiamento che il presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini ha rivolto agli studenti che hanno partecipato al concorso dedicato a questo tema che ha coinvolto le scuole di tutta Italia, nell’ambito di un progetto , promosso con il Ministero dell’Istruzione, nel ricordo di Falcone e Borsellino e dei tanti eroi civili della storia del nostro Paese. Un discorso che vale tanto per la “legalità dell’antimafia, che questo nostro concorso vi ha spronato a conoscere, soprattutto nei suoi eroi”, ha detto Frattini, quanto per la “legalità che attraversa la nostra vita di ogni giorno”. L’invito a essere “bravi maestri di legalità” è a partire dalla ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA – “di”. E’ l’invito e l’incoraggiamento che il presidente del Consiglio di Stato Francoha rivoltoche hanno partecipato al concorso dedicato a questo tema che ha coinvolto le scuole di tutta Italia, nell’ambito di un progetto , promosso con il Ministero dell’Istruzione, nel ricordo di Falcone e Borsellino e dei tanti eroi civili della storia del nostro Paese. Un discorso che vale tanto per la “dell’antimafia, che questo nostro concorso vi ha spronato a conoscere, soprattutto nei suoi eroi”, ha detto, quanto per la “che attraversa la nostra vita di ogni giorno”. L’invito a essere “bravidi” è a partire dalla ...

