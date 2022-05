Francia, Elisabeth Borne nuova premier. La nomina di Macron. Un primo ministro donna dopo 30 anni (Di lunedì 16 maggio 2022) Elisabeth Borne, già ministra del Lavoro, è stata nominata oggi primo ministro da Emmanuel Macron, che l'ha incaricata subito di formare il nuovo governo in... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 16 maggio 2022), già ministra del Lavoro, è statata oggida Emmanuel, che l'ha incaricata subito di formare il nuovo governo in...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING ???? #Francia: #Macron nomina premier Elisabeth #Borne. 61 anni, ministra del lavoro nel governo uscente,… - lorepregliasco : RT @you_trend: ?? #BREAKING ???? #Francia: #Macron nomina premier Elisabeth #Borne. 61 anni, ministra del lavoro nel governo uscente, Borne è… - Miti_Vigliero : RT @dariodangelo91: Una donna premier per la #Francia di #Macron. Si tratta di Elisabeth #Borne, 61 anni, ex ministro del Lavoro. Avevo fa… - ilmessaggeroit : #francia, #macron nomina la nuova premier: è il ministro dei trasporti Elisabeth Borne - dariodangelo91 : Una donna premier per la #Francia di #Macron. Si tratta di Elisabeth #Borne, 61 anni, ex ministro del Lavoro. Avev… -