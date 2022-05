Francia, Elisabeth Borne nominata premier da Emmanuel Macron. Prima donna dopo 30 anni (Di lunedì 16 maggio 2022) La ministra del Lavoro, Elisabeth Borne, è stata nominata oggi primo ministro da Emmanuel Macron, che l’ha incaricata subito di formare il nuovo governo. Sessantuno anni, la Borne – già ministra dei Trasporti, poi dell’Ecologia, quindi del Lavoro – è la Prima donna premier in Francia dopo Edith Cresson, che 30 anni fa fu nominata dal presidente socialista François Mitterrand. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) La ministra del Lavoro,, è stataoggi primo ministro da, che l’ha incaricata subito di formare il nuovo governo. Sessantuno, la– già ministra dei Trasporti, poi dell’Ecologia, quindi del Lavoro – è lainEdith Cresson, che 30fa fudal presidente socialista François Mitterrand. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

