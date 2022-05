Francia | dopo 30 anni una premier donna | Macron nomina Elisabeth Borne

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il presidente francese Emmanuelhatola ministra del Lavoro,, e l’ha incaricata di formare un nuovo Governo. Lo ha annunciato l’Eliseo in una nota. Sarà la prima30, a guidare l’esecutivo. L’unica finora ad aver ricoperto questa carica è stata la socialista Édith Cresson, che l’allora presidente, François Mitterrand, nominò Primo Ministro nel 1991. In, dunque, largo alle donne, mentre in Italia il tema non è neppure nel dibattito politico quotidiano. “Grazie a Jean Castex, al suo governo e a tutta la sua squadra.” ha scritto oggi 16 maggio sui social Emmanuel. “Per quasi dueha agito con passione e ...

