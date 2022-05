Francesco Renga, la figlia Jolanda ‘scovato’ il suo nuovo amore: “non essere geloso” (Di lunedì 16 maggio 2022) Scoperto chi è l’amore della figlia di Francesco Renga, nata dalla sua love story con l’attrice Ambra Angiolini. Il cantante e la showgirl hanno deciso di lasciarsi nel 2015, dopo una storia d’amore durata ben 15 anni. Nonostante il loro “addio” ufficiale però, entrambi hanno un bellissimo rapporto con i loro due figli. Adesso Jolanda è maggiorenne e ha dichiarato, con un’immagine, chi è il suo dolce amore. Francesco-Renga-Altranotizia-(Fonte:Google)Scopriamo chi è il protagonista dello scatto condiviso sui social da parte della primogenita di Francesco Renga e Ambra Angiolini. Francesco Renga, sua figlia lo invita pubblicamente a ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 16 maggio 2022) Scoperto chi è l’delladi, nata dalla sua love story con l’attrice Ambra Angiolini. Il cantante e la showgirl hanno deciso di lasciarsi nel 2015, dopo una storia d’durata ben 15 anni. Nonostante il loro “addio” ufficiale però, entrambi hanno un bellissimo rapporto con i loro due figli. Adessoè maggiorenne e ha dichiarato, con un’immagine, chi è il suo dolce-Altranotizia-(Fonte:Google)Scopriamo chi è il protagonista dello scatto condiviso sui social da parte della primogenita die Ambra Angiolini., sualo invita pubblicamente a ...

Advertising

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Francesco Renga - Era una vita che ti stavo aspettando - DaSapereit : Francesco Renga Mille errori è il nuovo singolo - earonemusic : ?? - “Mille errori” di Francesco Renga entra in #top100 classifica parziale #airplay. . . #EarOne #earonemusic #chart - RADIOEFFEITALIA : Francesco Renga - Angelo - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Francesco Renga - Ancora di Lei -