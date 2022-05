Francesca Tuscano | morta dopo il vaccino AstraZeneca | lo Stato rimborsa la famiglia con 77mila euro

Advertising

Vaccino, decesso e rimborsi. Sulla sua morte c'è una consulenza tecnica che non lascia spazio a dubbi. E se l'indagine penale sul decesso della 32enne Francesca Tuscano in seguito al vaccino AstraZeneca è comunque destinata all'archiviazione, gli indennizzi previsti dal Governo ammontano a poco più di 77 mila euro. L'insegnante morì nell'aprile del 2021. La consulenza tecnica sulla morte di Francesca Tuscano non lascia spazio a dubbi: 'il decesso della paziente è ragionevolmente da riferirsi a effetti avversi da somministrazione di vaccino anti Covid-19'.