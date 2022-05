Francesca Tuscano morì dopo il vaccino AstraZeneca | la sua vita vale solo 77mila euro

(Di lunedì 16 maggio 2022) Sulla sua morte c’è una consulenza tecnica che non lascia spazio a dubbi. E se l’indagine penale sul decesso della 32enne, originaria di Condofuri , in seguito al...

Genova - Sulla sua morte c'è una consulenza tecnica che non lascia spazio a dubbi. E se l'indagine penale sul decesso della 32enne genovesein seguito al vaccino AstraZeneca è comunque destinata all'archiviazione, gli indennizzi previsti dal Governo ammontano a poco più di 77 mila euro. L'insegnante morì nell'aprile del ...Analogamente, l'attività informativa attraverso la qualeespresse il suo consenso alla pratica vaccinale appare completa ed esaustiva ". L'indennizzo I familiari dell'insegnante ...L’indennizzo previsto dallo Stato per i danni da vaccinazione anti Covid-19 non è cumulabile al risarcimento del danno che va richiesto con apposita causa.Sulla sua morte c’è una consulenza tecnica che non lascia spazio a dubbi. E se l’indagine penale sul decesso della 32enne Francesca Tuscano, originaria di Condofuri, in seguito al vaccino AstraZeneca ...