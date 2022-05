Francesca Tuscano | la 32enne di origini calabresi morta dopo il vaccino | la sua vita vale solo 77mila euro

(Di lunedì 16 maggio 2022) Sulla sua morte c'è una consulenza tecnica che non lascia spazio a dubbi . E se l'indagine penale sul decesso della, originaria di Condofuri, in seguito alAstraZeneca ...

Corriere : Francesca morì dopo la dose di AstraZeneca: l’indennizo ai parenti è di 77 mila euro - RaiNews : La giovane insegnante, Francesca Tuscano, morì nell'aprile del 2021 all'ospedale San Martino di Genova per una trom… - fanpage : Francesca Tuscano, 32 anni, è morta dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Lo stato ha rimborsato la sua… - Perla19733917 : RT @Corriere: Francesca morì dopo la dose di AstraZeneca: l’indennizo ai parenti è di 77 mila euro - rev_emi : RT @chiaralucetw: #16maggio 77 mila euro di risarcimento alla famiglia di Francesca Tuscano, insegnante morta lo scorso anno a soli 32 anni… -

La famiglia di, 32enne che morì a seguito della prima dose di vaccino anti covid di AstraZeneca , è stata risarcita con un assegno di 77mila euro. Come ricorda in queste ore l'edizione online del ...Analogamente, l'attività informativa attraverso la qualeespresse il suo consenso alla pratica vaccinale appare completa ed esaustiva '. La donna aveva cominciato a sentirsi male il ...Una della vicende della cronaca italiana riguarda la complicata storia clinica di Francesca Tuscano. Francesca è la ragazza di 32 anni, che ha perso la ...Francesca è morta per una trombosi cerebrale, "effetto avverso da somministrazione di vaccino anti Covid-19". Lo Stato darà alla famiglia 77mila euro. Ma davvero la vita di una persona vale così poco