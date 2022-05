Francesca | morta a 32 anni dopo il vaccino Astrazeneca | lo Stato risarcisce la famiglia con soli 77mila euro

Advertising

La storia diTuscano, l'insegnante 32enne di Genovaper una trombosi cerebrale dopo la dose di vaccino Astrazeneca, sta facendo molto discutere. La consulenza del medico legale Luca Tajana e dell'...ulla sua morte c'è una consulenza tecnica che non lascia spazio a dubbi. E se l'indagine penale sul decesso della 32enneTuscano in seguito al vaccino AstraZeneca è comunque destinata all'archiviazione, gli indennizzi previsti dal Governo ammontano a poco più di 77 mila euro. = '1652696265' AND banner_sld = '...Morta dopo il vaccino AstraZeneca: lo Stato rimborsa la famiglia di Francesca Tuscano con 77mila euro La donna aveva 32 anni, era un’insegnante. Il caso di Francesca Tuscano. Il 2 aprile 2021, dopo l’ ...Per il momento i due legali si stanno occupando delle pratiche burocratiche per accedere quantomeno agli indennizzi previsti. Vaccino, decesso e rimborsi. Al di là dell'indennizzo, però, i legali e i ...