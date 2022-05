Fiorentina, occasione Europa: contro la Sampdoria un solo risultato (Di lunedì 16 maggio 2022) La Fiorentina contro la Sampdoria ha un solo risultato per continuare a sognare un posto in Europa La Fiorentina stasera giocherà il suo posticipo contro la Sampdoria a Marassi. Una partita fondamentale per la squadra di Italiano per continuare a sognare l’Europa. La Viola ha un solo risultato a disposizione, ovvero i tre punti e poi aspettare la partita della Lazio. Tenersi un’ultima possibilità per arrivare al quinto posto e sognare il ritorno in Europa, questo il diktat della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Lalaha unper continuare a sognare un posto inLastasera giocherà il suo posticipolaa Marassi. Una partita fondamentale per la squadra di Italiano per continuare a sognare l’. La Viola ha una disposizione, ovvero i tre punti e poi aspettare la partita della Lazio. Tenersi un’ultima possibilità per arrivare al quinto posto e sognare il ritorno in, questo il diktat della. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Fiorentina tutto per l'Europa ?? - nili987 : @Queen_Mary_Na Anche contro l'Inter era pieno. Poi anche col Barcellona. E anche col Milan e via dicendo. Non solo… - sestini69 : Non ho visto la partita ma guardando gli highlights di Rom-Ven dico che la Fiorentina ha un'occasione non d'oro, di… - GCaldieron : Niente rigore (giustamente) per la #Roma a tempo scaduto. #Venezia stoico e adesso la #Fiorentina ha una colossale occasione - GerryRitz : RT @MarcoMacagnino5: Irrati era al var in occasione del rigore non dato a Leão vs Fiorentina e a Theo vs Torino. Era sempre lui al var nel… -