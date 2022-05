Fiorentina-Juventus | anticipo sabato 21 alle 20 | 45 al Franchi Date e orari della sfide scudetto di Milan e Inter

(Di lunedì 16 maggio 2022) Sono stati resi noti gli orati dell'ultima giornata di serie A: per quanto riguarda la, la partita con la Juve alsarà disputatasera 21 maggio20,45, in concomitanza con Lazio-Verona e Atalanta-Empoli L'articolo proviene da Firenze Post.

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - GiovaAlbanese : #Chiellini lo ha detto: lunedì saluterà i tifosi della #Juventus giocando l'ultima gara casalinga all'Allianz Stadi… - maestrohipico1 : RT @Stapicks1: Holis apostadores mis pick ?? son: ?? Real Oviedo gana -161 ???? ?? ambos anotan Newcastle - Arsenal -127 ?????????????? ?? alta 2½ S… - ardyaanto : RT @SerieA: 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/5 Lazio-Hell… - AntonioTisi : Dalle 18.25, in #ZonaCesarini su @Radio1Rai e @Radio1Sport, i posticipi di @SerieA: Sampdoria-Fiorentina con Daniel… -

...45- Roma 2 - 0 BASKET - SERIE A2 19:30 Ravenna - Torino 84 - 71 19:30 Cantù - Forlì 71 -...45 Catania - Messina (174 Km) CALCIO - COPPA ITALIA 21:00- Inter 2 - 4 CALCIO - PREMIER ...A seguire sei apparizioni per la, quattro per la Lazio, due per il Milan e una pere Lazio.La Sampdoria affronta la Fiorentina a Marassi, in una partita importante per la corsa all'Europa. Alla fione del primo tempo la squadra di Giampaolo vince 2-0 grazie alle reti di Ferrari ...Secondo la redazione del portale dedicato al mercato, sarebbe in bilico la posizione di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli.