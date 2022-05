Fiorentina, Barone: 'Italiano felice con noi, noi con lui. Non capisco perché se ne parli tanto' (Di lunedì 16 maggio 2022) Joe Barone, DG della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Sampdoria: "Il gruppo è stato importante e ha cr... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) Joe, DG della, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Sampdoria: "Il gruppo è stato importante e ha cr...

Advertising

violanews : Barone: “Gruppo fondamentale: #Italiano? Siamo felici, rimarrà qui con noi” #fiorentina #SampdoriaFiorentina - Fiorentinanews : #Barone: 'Non capisco perché si metta in dubbio il futuro di #Italiano. Il mister ha un contratto ed è contento di… - violanews : ?? Dopo essere stato promosso a pieni voti dagli scout viola, ieri #Vicario è stato visionato dal vivo dal direttore… - kohki_matsuda11 : RT @NicoSchira: La prima scelta della #Fiorentina per la porta resta Guglielmo #Vicario. Dopo essere stato promosso a pieni voti dagli scou… - nadi1913 : RT @NicoSchira: La prima scelta della #Fiorentina per la porta resta Guglielmo #Vicario. Dopo essere stato promosso a pieni voti dagli scou… -