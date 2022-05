Finnair: in estate più offerta verso Europa e Nord America, 6 collegamenti con Italia (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Finnair, la compagnia di bandiera finlandese, ha aggiornato la sua programmazione dei voli per l’estate 2022, a seguito della chiusura dello spazio aereo russo che ha avuto un impatto sul traffico aereo verso l’Asia. Attraverso l’hub di Helsinki, la compagnia aerea Finnair offre collegamenti verso circa 70 destinazioni europee, 5 NordAmericane e 8 asiatiche, compresa la nuova destinazione Mumbai, in arrivo per la stagione estiva 2022. Confermati i 2 collegamenti Italiani da Milano, Roma, a cui si affiancano altre 4 mete dall’estate: Bologna, Verona, Venezia, Napoli. “In estate arriveremo a oltre 300 voli giornalieri. Continuiamo a servire le nostre ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) –, la compagnia di bandiera finlandese, ha aggiornato la sua programmazione dei voli per l’2022, a seguito della chiusura dello spazio aereo russo che ha avuto un impatto sul traffico aereol’Asia. Attral’hub di Helsinki, la compagnia aereaoffrecirca 70 destinazioni europee, 5ne e 8 asiatiche, compresa la nuova destinazione Mumbai, in arrivo per la stagione estiva 2022. Confermati i 2ni da Milano, Roma, a cui si affiancano altre 4 mete dall’: Bologna, Verona, Venezia, Napoli. “Inarriveremo a oltre 300 voli giornalieri. Continuiamo a servire le nostre ...

