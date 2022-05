Finnair | in estate più offerta verso Europa e Nord America | 6 collegamenti con Italia

(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Lab) -, la compagnia di bandiera finlandese, ha aggiornato la sua programmazione dei voli per l'2022, a seguito della chiusura dello spazio aereo russo che ha avuto un impatto sul traffico aereol'Asia. Attral'hub di Helsinki, la compagnia aereaoffrecirca 70 destinazioni europee, 5ne e 8 asiatiche, compresa la nuova destinazione Mumbai, in arrivo per la stagione estiva 2022. Confermati i 2ni da Milano, Roma, a cui si affiancano altre 4 mete dall': Bologna, Verona, Venezia, Napoli. "Inarriveremo a oltre 300 voli giornalieri. ...

(Adnkronos) - "Dopo il Covid, che già ci ha messo in una situazione molto problematica, ci eravamo preparati alla ripartenza, seppure con tutti i controlli necessari, ma adesso c'è anche la guerra. E ...