Finlandia e Svezia, tra ieri sera e domani richieste ufficiali per la Nato. Azovstal, assedio infinito (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag – La Finlandia e la Svezia chiedono ufficialmente di entrare nella Nato, come riporta l’Ansa. Per essere più precisi, Helsinki lo ha già fatto ieri, domani sarà il turno di Stoccolma. Finlandia e Svezia, ecco le richieste di ingresso nella Nato Tra Finlandia e Svezia nella Nato, è Helsinki la prima a chiedere ufficialmente l’ingresso nell’Alleanza. Per il presidente finlandese Sauli Niinisto, infatti, “una nuova era si apre”, mentre per il primo ministro Sanna Marin “la minaccia nucleare è molto seria, non possiamo più credere che ci sarà un futuro di pace accanto alla Russia restando da soli”. Poi prosegue: “Non avremmo preso questa decisione se non avessimo pensato che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag – Lae lachiedono ufficialmente di entrare nella, come riporta l’Ansa. Per essere più precisi, Helsinki lo ha già fattosarà il turno di Stoccolma., ecco ledi ingresso nellaTranella, è Helsinki la prima a chiedere ufficialmente l’ingresso nell’Alleanza. Per il presidente finlandese Sauli Niinisto, infatti, “una nuova era si apre”, mentre per il primo ministro Sanna Marin “la minaccia nucleare è molto seria, non possiamo più credere che ci sarà un futuro di pace accanto alla Russia restando da soli”. Poi prosegue: “Non avremmo preso questa decisione se non avessimo pensato che ...

