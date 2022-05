Finlandia e Svezia nella Nato, la Russia minaccia: «Conseguenze di vasta portata». Il nodo Turchia (Di lunedì 16 maggio 2022) L’ingresso della Svezia e della Finlandia nella Nato aumenterà la tensione militare. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov dicendo che «il livello generale di tensione militare aumenterà e ci sarà meno prevedibilità in questo settore. È un peccato che il buon senso sia sacrificato ad alcune idee senza senso su cosa dovrebbe essere fatto nella situazione attuale». L’adesione della Svezia e della Finlandia all’Alleanza Atlantica, quindi, per il vice ministro russo «è un altro grave errore con Conseguenze di vasta portata». «Guardiamo alla situazione globale nel suo insieme, la situazione, ovviamente, sta cambiando radicalmente alla luce di ciò che sta accadendo – ha aggiunto Ryabkov – Per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022) L’ingresso dellae dellaaumenterà la tensione militare. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov dicendo che «il livello generale di tensione militare aumenterà e ci sarà meno prevedibilità in questo settore. È un peccato che il buon senso sia sacrificato ad alcune idee senza senso su cosa dovrebbe essere fattosituazione attuale». L’adesione dellae dellaall’Alleanza Atlantica, quindi, per il vice ministro russo «è un altro grave errore condi». «Guardiamo alla situazione globale nel suo insieme, la situazione, ovviamente, sta cambiando radicalmente alla luce di ciò che sta accadendo – ha aggiunto Ryabkov – Per ...

