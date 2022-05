"Finirà male". La minaccia atomica della tv russa (Di lunedì 16 maggio 2022) La possibile espansione della Nato, con l'ingresso di Finlandia e Svezia, infiamma la propaganda russa in tv. E il conduttore minaccia: "Dispiegheremo armi nucleari tattiche" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 16 maggio 2022) La possibile espansioneNato, con l'ingresso di Finlandia e Svezia, infiamma la propagandain tv. E il conduttore: "Dispiegheremo armi nucleari tattiche"

Advertising

Rosskitty77 : RT @DentroMontanaro: 40 arrivati in Calabria, 343 a Lampedusa, 15 in Sardegna e 615 in attesa di toccare terra a bordo delle navi ONG Geo B… - Massi_Dubai : RT @DentroMontanaro: 40 arrivati in Calabria, 343 a Lampedusa, 15 in Sardegna e 615 in attesa di toccare terra a bordo delle navi ONG Geo B… - Corry08101961 : RT @DentroMontanaro: 40 arrivati in Calabria, 343 a Lampedusa, 15 in Sardegna e 615 in attesa di toccare terra a bordo delle navi ONG Geo B… - flexinoemi : RT @__lxllo: giornata iniziata male e finirà anche peggio - Grunf62 : RT @DentroMontanaro: 40 arrivati in Calabria, 343 a Lampedusa, 15 in Sardegna e 615 in attesa di toccare terra a bordo delle navi ONG Geo B… -