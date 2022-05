Finale Amici: il giovane Luigi alza la coppa (Di lunedì 16 maggio 2022) Ieri 15 Maggio è andata in onda la Finale di Amici 2022 dove i sei allievi hanno lottato senza freno per arrivare alla finalissima. Il primo a essere eliminato è stato Albe, per poi passare a Sissi e Alex. Poi si è assisto alla lotta tra Michele e Serena dove il ballerino classico ha avuto la meglio ed ha avuto accesso alla finalissima con Luigi. Il premio Tim è andato a e alla fine il vincitore di questa edizione è stato Luigi. Amici Serale 7 Maggio: chi sono i finalisti? Finale Amici: le curiosità Vengono inquadrati i giornalisti che assisteranno alla puntata. Maria è vestita di rosa con le scarpe rosse, Statsh va sul classico con un elegante completo insieme a Filiberto. De Martino punta ad una giacca blu con le paillettes. Serena è in completo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 16 maggio 2022) Ieri 15 Maggio è andata in onda ladi2022 dove i sei allievi hanno lottato senza freno per arrivare alla finalissima. Il primo a essere eliminato è stato Albe, per poi passare a Sissi e Alex. Poi si è assisto alla lotta tra Michele e Serena dove il ballerino classico ha avuto la meglio ed ha avuto accesso alla finalissima con. Il premio Tim è andato a e alla fine il vincitore di questa edizione è statoSerale 7 Maggio: chi sono i finalisti?: le curiosità Vengono inquadrati i giornalisti che assisteranno alla puntata. Maria è vestita di rosa con le scarpe rosse, Statsh va sul classico con un elegante completo insieme a Filiberto. De Martino punta ad una giacca blu con le paillettes. Serena è in completo ...

