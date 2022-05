Ferrovie dello Stato: piano industriale 2022-2031, investimenti per dieci miliardi di euro in Puglia A livello nazionale 190 miliardi (Di lunedì 16 maggio 2022) L’amministratore delegato Luigi Ferraris ha presentato il piano industriale del gruppo Fs per il periodo 2022-2031. L'articolo Ferrovie dello Stato: piano industriale 2022-2031, investimenti per dieci miliardi di euro in Puglia <small class="subtitle">A livello nazionale 190 miliardi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 16 maggio 2022) L’amministratore delegato Luigi Ferraris ha presentato ildel gruppo Fs per il periodo. L'articoloperdiin A190 proviene da Noi Notizie..

Advertising

HegelFriedrich : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Ferrovie dello Stato presenta il piano industriale decennale. Dalla stazione di Roma Termini con Nicoletta Giad… - Rolfi39 : RT @Agenzia_Ansa: 'Nell'ambito del piano, i tempi di percorrenza sulle diverse tratte si ridurranno drasticamente, per andare da Napoli a B… - graziellacesari : RT @Agenzia_Ansa: Promuovere un 'trasporto collettivo multimodale' e 'raddoppiare la quota di trasporto merci su ferrovia'. Sono alcuni deg… - NoiNotizie : Ferrovie dello Stato: piano industriale 2022-2031, investimenti per dieci miliardi di euro in #Puglia - Agenzia_Ansa : 'Nell'ambito del piano, i tempi di percorrenza sulle diverse tratte si ridurranno drasticamente, per andare da Napo… -