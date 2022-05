Fdi: in Municipio III occupato centro sportivo, Gualtieri intervenga (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – “L’occupazione del centro sportivo Detroit al Tufello da parte dei soliti centri sociali è l’emblema del lassismo delle ultime due amministrazioni: una struttura da riqualificare e restituire al quartiere che è stata abbandonata per anni dalla sinistra che governa il Municipio III, viene ‘okkupata’ dai centri sociali con tanto di benedizione di esponenti della giunta Marchionne come l’assessore Raimo.” “É appena il caso di ricordare al Presidente Marchionne che l’occupazione abusiva di spazi pubblici è un reato e ci aspettiamo che chi è a capo delle istituzioni tuteli i beni di proprietà del Municipio denunciando chi vuole appropriarsene abusivamente.” “L’appoggio esplicito dell’assessore Raimo gli occupanti è vergognoso quanto ipocrita, chi si schiera da parte dell’illegalità non può continuare a ricoprire ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – “L’occupazione delDetroit al Tufello da parte dei soliti centri sociali è l’emblema del lassismo delle ultime due amministrazioni: una struttura da riqualificare e restituire al quartiere che è stata abbandonata per anni dalla sinistra che governa ilIII, viene ‘okkupata’ dai centri sociali con tanto di benedizione di esponenti della giunta Marchionne come l’assessore Raimo.” “É appena il caso di ricordare al Presidente Marchionne che l’occupazione abusiva di spazi pubblici è un reato e ci aspettiamo che chi è a capo delle istituzioni tuteli i beni di proprietà deldenunciando chi vuole appropriarsene abusivamente.” “L’appoggio esplicito dell’assessore Raimo gli occupanti è vergognoso quanto ipocrita, chi si schiera da parte dell’illegalità non può continuare a ricoprire ...

Figliomeni_FdI : Conoscere le tecniche salvavita è fondamentale. Ringrazio i partners e il presidente del V Municipio @MauroCaliste… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Roma. Municipio VIII, Maselli – Federici (FdI): “Regione Lazio si attivi per sgomberare immobile via della Caffarella”… - vocedelpatriota : Roma. Municipio VIII, Maselli – Federici (FdI): “Regione Lazio si attivi per sgomberare immobile via della Caffarel… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Gualtieri in Municipio XI, Garipoli – Rocca (FdI): passerella lontano dai problemi del territorio - vocedelpatriota : Gualtieri in Municipio XI, Garipoli – Rocca (FdI): passerella lontano dai problemi del territorio -