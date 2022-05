"Fai il bullo", "Sono torture". Scoppia la rissa in tv (Di lunedì 16 maggio 2022) Il senatore Gianluigi Paragone attacca Luca Telese: "Vuoi fare il bullo con il giornalista russo, lo vogliamo menare?". Il giornalista replica: "Riesci a difendere il waterboarding..." Leggi su ilgiornale (Di lunedì 16 maggio 2022) Il senatore Gianluigi Paragone attacca Luca Telese: "Vuoi fare ilcon il giornalista russo, lo vogliamo menare?". Il giornalista replica: "Riesci a difendere il waterboarding..."

Advertising

nonelarena : #nonelarena Lo scontro tra @gparagone e @lucatelese dopo le immagini delle #torture in un carcere russo: 'Fai il bu… - La7tv : #nonelarena Lo scontro tra Gianluigi Paragone e Luca Telese dopo le immagini delle torture in un carcere russo: 'Fa… - SIMO_MORANDI : @Alex_Cruijff14 @Joegarret95 @romeoagresti @Swaffle_7 Ma quale carattere?? Scrivere post miserabili su Instagram do… - zingaromarcelbs : @superpeppeball @mstaff_10 @RossEleven l'anarchia spesso annulla le prevaricazioni, in quanto, nel momento in cui s… - 2Derrik : @LeoStef14 @AlessandroDeD14 @nunziop67 @SandroSca A me non me frega nulla,io non sono nemmeno italiano ,se vuoi di… -