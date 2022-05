Facebook le ha bloccato l’account per 60 giorni: “Se c’è un senso a questa storia è che l’AI di Facebook ha sbagliato” (Di lunedì 16 maggio 2022) Abbiamo chiesto a Mari Indennitate di raccontarci che cosa le è successo su Facebook, piattaforma che le ha bloccato di recente l’account senza darle alcuna possibilità di giustificare la sua attività ed ottenere il ripristino dell’account con cui lei lavora. Ci ha raccontato che tutto è partito dal 10 maggio scorso, quando «mi è arrivata la notifica che mi era stato cancellato un post», ma poiché «in generale non ci faccio più nemmeno tanto caso perché mi era capitato altre volte che Facebook andasse indietro nel tempo e mettesse cover sulle foto guerra», ho acconsentito e sono andata avanti. Mari prosegue raccontando che: «Dopo un po’ ho visto che c’era questo articolo postato a ottobre del 2019 – che era un articolo di Giornalettismo relativo all’esposizione a Roma ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 16 maggio 2022) Abbiamo chiesto a Mari Indennitate di raccontarci che cosa le è successo su, piattaforma che le hadi recentesenza darle alcuna possibilità di giustificare la sua attività ed ottenere il ripristino delcon cui lei lavora. Ci ha raccontato che tutto è partito dal 10 maggio scorso, quando «mi è arrivata la notifica che mi era stato cancellato un post», ma poiché «in generale non ci faccio più nemmeno tanto caso perché mi era capitato altre volte cheandasse indietro nel tempo e mettesse cover sulle foto guerra», ho acconsentito e sono andata avanti. Mari prosegue raccontando che: «Dopo un po’ ho visto che c’era questo articolo postato a ottobre del 2019 – che era un articolo di Giornalettismo relativo all’esposizione a Roma ...

