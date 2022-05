Ex ortofrutticolo, partono i lavori: nuovi spazi per la biblioteca Tiraboschi (Di lunedì 16 maggio 2022) Via San Giorgio Dal 23 maggio i lavori per la trasformazione e la sistemazione dell’ex mercato ortofrutticolo di via San Giorgio. Dureranno otto mesi. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 16 maggio 2022) Via San Giorgio Dal 23 maggio iper la trasformazione e la sistemazione dell’ex mercatodi via San Giorgio. Dureranno otto mesi.

Advertising

webecodibergamo : al 23 maggio i lavori per la trasformazione e la sistemazione dell’ex mercato ortofrutticolo di via San Giorgio - PrimaBergamo : Ex mercato ortofrutticolo di via San Giorgio, cantiere al via il 23 maggio: Partono il prossimo 23 maggio i lavori… -