Eurovision, la Russia ha provato a boicottare l’Ucraina: l’attacco (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel corso dell’Eurovision un collettivo di hacker filo-russi ha cercato di boicottare i voti per l’Ucraina. Andiamo a vedere cos’è successo. Durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 c’è stato un tentato attacco hacker da parte di Killnet, un collettivo filo-russo. L’obiettivo era quello di boicottare i voti a favore dell’Ucraina: un’operazione ha sventato il pericolo. Tentato attacco hacker durante il Festival della musica Europea (Via WebSource)La finale dell’Eurovision Song Contest 2022 poteva avere un esito completamente diverso a causa di un tentato attacco hacker. Infatti a sventare l’attacco cybernetico durante la finale ci ha pensato proprio la Polizia Postale Italiana. Gli hacker del collettivo Killnet, noto per ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel corso dell’un collettivo di hacker filo-russi ha cercato dii voti per. Andiamo a vedere cos’è successo. Durante la finale dell’Song Contest 2022 c’è stato un tentato attacco hacker da parte di Killnet, un collettivo filo-russo. L’obiettivo era quello dii voti a favore del: un’operazione ha sventato il pericolo. Tentato attacco hacker durante il Festival della musica Europea (Via WebSource)La finale dell’Song Contest 2022 poteva avere un esito completamente diverso a causa di un tentato attacco hacker. Infatti a sventarecybernetico durante la finale ci ha pensato proprio la Polizia Postale Italiana. Gli hacker del collettivo Killnet, noto per ...

Advertising

Corriere : Allarme hacker contro Eurovision: si teme un attacco russo per impedire la vittoria dell’Ucraina - pietroraffa : La reazione del presentatore dell'#Eurovision dell'Ucraina Timur Miroshnychenko alla vittoria della Kalush Orchestr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nell'acciaieria Azovstal, sotto le bombe, un soldato canta 'Stefania', il brano della Kalush Orchestra ch… - 3265787bd275460 : RT @GabriellaBian12: Mi spiegate come mai alla Russia è stato impedito di partecipare a #Eurovision per avere invaso l’Ucraina, mentre Isra… - bordoni_russia : Il ministro della cultura ucraino dice che un' ottima idea come sede di Eurovision 2023 sarebbe Mariupol. -