Eurovision, la giornalista russa pro Putin: “Ci vorrebbe un missile su Torino” (Di lunedì 16 maggio 2022) Yulia Vityazeva, giornalista russa in forza all’agenzia Newsfront, non ha digerito la vittoria dell’Ucraina con la Kalush Orchestra all’Eurovision. La Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 16 maggio 2022) Yulia Vityazeva,in forza all’agenzia Newsfront, non ha digerito la vittoria dell’Ucraina con la Kalush Orchestra all’. La Perizona Magazine.

Advertising

GiovaQuez : Bobrowsky (giornalista russo): 'Non ci interessa l'Eurovision, non lo abbiamo guardato. E' evidente che è stata una… - fanpage : L'Ucraina vince l' #Eurovision e una giornalista russa pro Putin:'Lanciate un missile su Torino' - DumitruGrubii : RT @Pinucci63757977: 'Ci vorrebbe un missile su Torino”, questo è il tweet di Yuliya Vityazeva,la giornalista russa di recente da Del Debbi… - Vogel_Lynne2112 : RT @AlbertoLetizia2: Estremamente sobria e misurata la reazione della giornalista russa Yuliya Vityazeva alla vittoria dei #KalushOrchestra… - Luxgraph : La giornalista russa Vityazeva e la provocazione per la vittoria dell’Ucraina all’Eurovision: «Missili su Torino»… -