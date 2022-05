Eurovision, il tweet della giornalista russa pro Putin: «Ci vorrebbe un missile su Torino» (Di lunedì 16 maggio 2022) «Ci vorrebbe un missile su Torino»: così ha scritto in un tweet la giornalista russa e filo-Putin Yuliya Vityazeva durante la finale di Eurovision che ha visto la vittoria dell’Ucraina con i Kalush Orchestra. La Vityazeva è la conduttrice di un talk-show trasmesso su Russia 1 ed è stata anche ospite nella trasmissione tv “Dritto e Rovescio” di Paolo Del Debbio su rete 4. E la giornalista non è stata l’unica a spendere parole d’odio verso la competizione canora internazionale ospitata quest’anno dall’Italia. Sul sito web del quotidiano AiF, a firma dell’editorialista Vladimir Polupanov, si legge che «la competizione ha un cattivo odore di palude in decomposizione» e che «quasi nessuno dei vincitori ad eccezione degli Abba» è diventato ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 16 maggio 2022) «Ciunsu»: così ha scritto in unlae filo-Yuliya Vityazeva durante la finale diche ha visto la vittoria dell’Ucraina con i Kalush Orchestra. La Vityazeva è la conduttrice di un talk-show trasmesso su Russia 1 ed è stata anche ospite nella trasmissione tv “Dritto e Rovescio” di Paolo Del Debbio su rete 4. E lanon è stata l’unica a spendere parole d’odio verso la competizione canora internazionale ospitata quest’anno dall’Italia. Sul sito web del quotidiano AiF, a firma dell’editorialista Vladimir Polupanov, si legge che «la competizione ha un cattivo odore di palude in decomposizione» e che «quasi nessuno dei vincitori ad eccezione degli Abba» è diventato ...

