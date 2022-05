(Di lunedì 16 maggio 2022) La vittoria dell'Ucraina all'2022 ha colpito la Russia quasi più delle sconfitte in guerra. Almeno nell'orgoglio. E non sono passate inosservate le parole di...

Advertising

MarioManca : Posso dirvi che, dopo tutti questi anni, trovo abbastanza noiosi i tweet di chi si lamenta del commento italiano de… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #Eurovision, il commento choc della giornalista russa Yuliya #Vityazeva: «Ci vorrebbe un missile nucleare su #Torino» h… - jvgrft : Se avete amato Konstrakta all'ESC: girando tra i suoi video YT ho trovato questo commento, che spiega come In Corpo… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #Eurovision, il commento choc della giornalista russa Yuliya #Vityazeva: «Ci vorrebbe un missile nucleare su #Torino» h… - Zelgadis265 : RT @ilmessaggeroit: #Eurovision, il commento choc della giornalista russa Yuliya #Vityazeva: «Ci vorrebbe un missile nucleare su #Torino» h… -

2022, dalla band ucraina a Diodato: i momenti clou della prima serata X Leggi anche &... 'Un momento molto toccante', è stato ildella direttrice del Kyiv Independent. Ricevi news e ...Grande polemica per ildel cantautore sulla cantante albanese Ronela Hajati In realtà non ...infatti era finito già al centro di numerose critiche e polemiche all'inizio dell'per le ...La giornalista russa Yuliya Vityazeva prova a spiegare la sua uscita nella quale invocava un "missile su Torino" durante l'Eurovision Song Contest ...C’è chi ha apprezzato le battute di Malgioglio e l’ironia di Corsi, mentre chi avrebbe preferito seguire il programma senza alcun commento. La mania per l’Eurovision che si sta svolgendo a Torino sta ...