Eurovision, a Oggi è un altro giorno la battuta di Valerio Scanu su Achille Lauro. Gli altri commentano così: 'Cattiveria pura' (Di lunedì 16 maggio 2022) Valerio Scanu commenta l'Eurovision Song Contest 2022 nel salotto di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone e coglie l'occasione per fare una battuta ironica su Achille Lauro. Il cantante ha ... Leggi su leggo (Di lunedì 16 maggio 2022)commenta l'Song Contest 2022 nel salotto diè unda Serena Bortone e coglie l'occasione per fare unaironica su. Il cantante ha ...

Advertising

LucaBizzarri : Chissà se i fautori della vibrante protesta per uno Zelesky poco serio e rispettoso per l'Eurovision oggi si schier… - TikTok_it : Che caldo fa a Torino oggi scusate? Sarà mica per il fatto che ci sono i @thisismaneskin alla finale di @Eurovision… - LauraPausini : Questa sera alle 21 la seconda semifinale di Eurovision… e anche oggi, grazie a @vogue_italia vi presento gli abiti… - tanjiroooo : RT @usoilsarcasmo: ma la vostra testa oggi non fa continuamente “MAMA STEFANIIAAA UUUUHHH AAAAAAH BITTI ZDRAVA BITTI ZDRAVA BIBIBI BITTI ZD… - ddwwbananaH : RT @BarbascuraX: Ora che tutti hanno scritto che l’Ucraina non meritava di vincere #Eurovision perché blablabla, posso dire timidamente che… -