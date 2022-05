Eurovision 2022: ma la musica ‘ndov’è? (Di lunedì 16 maggio 2022) Se fossi uno scommettitore, come il grande Nicola Arigliano nella vecchia pubblicità del digestivo Antonetto che si può prendere anche in tram, scommetterei che la prossima Miss Mondo sarà ucraina. Me lo fa pensare la vittoria della Kalush Orchestra all’Eurofestival torinese 2022, da tempo prevista (al 49%) dagli allibratori, gente che la sa lunga. Un trionfo che è stato anche il segnale, o meglio la conferma se mai ce ne fosse stato bisogno, che le competizioni canore non puntano più sulla musica, o meglio sugli elementi strettamente musicali di un brano, ma su ciò che quel brano comunica in quel preciso momento storico, il tutto condito da coreografie e scenografie costruite per far accettare, anche in modo subliminale, quel messaggio e che, come nel mitico film Blob-Il fluido mortale (’58) di Yeaworth junior, travolgono le note, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Se fossi uno scommettitore, come il grande Nicola Arigliano nella vecchia pubblicità del digestivo Antonetto che si può prendere anche in tram, scommetterei che la prossima Miss Mondo sarà ucraina. Me lo fa pensare la vittoria della Kalush Orchestra all’Eurofestival torinese, da tempo prevista (al 49%) dagli allibratori, gente che la sa lunga. Un trionfo che è stato anche il segnale, o meglio la conferma se mai ce ne fosse stato bisogno, che le competizioni canore non puntano più sulla, o meglio sugli elementi strettamenteli di un brano, ma su ciò che quel brano comunica in quel preciso momento storico, il tutto condito da coreografie e scenografie costruite per far accettare, anche in modo subliminale, quel messaggio e che, come nel mitico film Blob-Il fluido mortale (’58) di Yeaworth junior, travolgono le note, le ...

Advertising

trash_italiano : L'UCRAINA VINCE L'EUROVISION SONG CONTEST 2022 #Eurovision #EscIta #Esc2022 - EurovisionRai : ???? #Mahmood & #Blanco non ci siamo emozionati, ci è solo entrato un cielo di perle negli occhi. ? L’esibizione in… - ItalyMFA : Congratulazioni #KalushOrchestra per questo successo a #Eurovision 2022 nella nostra Torino #ESCita Celebriamo al v… - nicomar2610 : RT @LaStampa: Dall’Eurovision alla guerra, il frontman della Kalush Orchestra saluta la fidanzata a Torino e parte per il fronte https://t.… - Luxgraph : La giornalista russa Vityazeva e la provocazione per la vittoria dell’Ucraina all’Eurovision: «Missili su Torino»… -