Eurovision 2022, "Laura Pausini non ha tenuto conto della bilancia nel vestirsi". Caos a Unomattina in Famiglia: Monica Setta blocca l'ospite, Timperi si irrita (Di lunedì 16 maggio 2022) Assenza di feeling, frecciatine, parole chiare nelle interviste: tra Tiberio Timperi e Monica Setta non scorre buon sangue. La tensione si è accesa nuovamente tra i padroni di casa a "Unomattina in Famiglia", che conducono con Ingrid Muccitelli, durante uno spazio dedicato all'Eurovision Song Contest. Un battibecco con al centro i look di Laura Pausini, l'esperto di moda Stefano Dominella si è mostrato molto critico verso gli abiti scelti dall'artista di Solarolo: "La Signora Pausini, grande cantante, grande showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia, quindi i suoi look erano esagerati rispetto alla sua fisicità".

