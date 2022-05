Eurovision 2022, la battuta di Malgioglio fa infuriare i commentatori spagnoli: “Gioco sporco”. Cosa ha detto l’autore di Gelato al Cioccolato (Di lunedì 16 maggio 2022) “Il discount di Jennifer Lopez”. La battuta di Cristiano Malgioglio fa andare su tutte le furie gli spagnoli. Il cantante italiano durante la diretta della finale dell’Eurovision 2022 ha sottolineato con una battuta rapidissima, quasi impercettibile, il suo pensiero sulla performance di Chanel Terrero, la concorrente spagnola. Una sentenza inequivocabile per Malgioglio che poi ha aggiunto: “Beh, devo dirti lei è bella, balla bene, si muove bene. La sua però è una canzoncina da spiaggia, reggaeton europeo, c’era un gruppo che poteva rappresentare la Spagna, cantava una canzone dedicata a Raffaella Carrà ma per un soffio non sono passati. Di Jennifer Lopez ce n’è una sola”. Le considerazioni dell’autore di Sbucciami e Gelato al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) “Il discount di Jennifer Lopez”. Ladi Cristianofa andare su tutte le furie gli. Il cantante italiano durante la diretta della finale dell’ha sottolineato con unarapidissima, quasi impercettibile, il suo pensiero sulla performance di Chanel Terrero, la concorrente spagnola. Una sentenza inequivocabile perche poi ha aggiunto: “Beh, devo dirti lei è bella, balla bene, si muove bene. La sua però è una canzoncina da spiaggia, reggaeton europeo, c’era un gruppo che poteva rappresentare la Spagna, cantava una canzone dedicata a Raffaella Carrà ma per un soffio non sono passati. Di Jennifer Lopez ce n’è una sola”. Le considerazioni deldi Sbucciami eal ...

