Eurovision 2022 | “Ci vorrebbe un razzo su Torino” | le parole della giornalista russa su Telegram Lei replica | “Era una battuta sul titolo di un tabloid”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 maggio 2022) La vittoria dell’Ucraina all’Song Contest continua a far parlare. Più a livello politico, che musicale. E così non solo testate italiane ma anche internazionali, come il Sun, riportano un messaggioscritto dallaYuliya Vityazeva: “Ciunsu”. Un messaggio agghiacciante, nato dalla rispostaad un articolo deltedesco Bild che titolava: “Putin farà un attacco hacker alla finale dell’”.ndo a questo, Vityazeva ha scritto: “No, nella situazione attuale, l’Song Contest dovrebbe solo saltare in aria.“Satana”. Un’idea ...