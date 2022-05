Europei Under 17: esordio amaro per l'Italia, la Germania vince 3-2 dopo la super rimonta azzurra (Di lunedì 16 maggio 2022) Una gara che ha onorato la storica tradizione di questo confronto. L’Italia perde di misura la gara d’esordio del Campionato Europeo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022) Una gara che ha onorato la storica tradizione di questo confronto. L’perde di misura la gara d’del Campionato Europeo...

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Europei Under 17 2022, il cuore non basta all'#Italia: la #Germania si impone 3-2 sugli azzurrini - la_patrizia_ : Il maggior numero di gol segnati in questa stagione da giocatori Under 23 nei massimi campionati europei? ? 36 -… - marinabeccuti : Europei Under 17, l'Italia di Ciammaglichella battuta dalla Germania - Torinogranatait : Europei Under 17, l'Italia di Ciammaglichella battuta dalla Germania - thevolleynews : Europei Under 17 femminili: ufficiale il calendario. L'Italia debutta con l'Ungheria - -