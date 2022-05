Advertising

ilfattovideo : Etna in eruzione, le immagini spettacolari della colata lavica nella notte – Video - palermo24h : L’eruzione dolce dell’Etna sotto la luna piena - Leandrovisk2211 : RT @swm175lucprof: Etna in eruzione - swm175lucprof : Etna in eruzione - meteoeradar : Pomeriggi di prima tintarella ed escursioni. Tra pic-nic e passeggiate, sono numerosi i turisti che hanno potuto os… -

... come prevede tra le proprie finalità la legge regionale sulla giornata della memoria dell'dell'del 1669, di cui sono stata promotrice e prima firmataria'. 'In finanziaria regionale per ...in intensificazione durante la notte: la situazione in diretta Si sta intensificando nella notte l'dell'iniziata circa 48 ore fa: una lunga colata di lava sta scendendo ...Per monitorare le precipitazioni in corso, la loro intensità ed evoluzione, consulta anche tutti i radar italiani disponibili, li abbiamo raccolti in questa apposita sezione >> Radar.CATANIA. Continua ad essere monitorato, dai tecnici dell’Ingv di Catania, il fronte lavico sul fianco nord del cratere di Sud Est dell’Etna. Nel corso della notte passata il braccio lavico è ...