Estonia: maxi esercitazione della Nato (Di lunedì 16 maggio 2022) Proprio nella giornata di oggi, già segnata dall’importante decisione che verrà presa riguardala possibile adesione della Svezia, la Nato darà il via ad una delle più grandi esercitazioni mai realizzate nella storia dei Paesi Baltici. Come riferito dalla BBC, con il nome in codice di “Hedgehog” (letteralmente dall’inglese “riccio”) la maxi esercitazione Nato si terrà in Estonia nelle prossime due settimane e coinvolgerà 15.000 soldati provenienti da dieci Paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti ed i due ancora non membri Finlandia e Svezia. Oltre Hedgehog, sono già state pianificate anche le operazioni “Defender Europe” e “Swift Response”, le quali prevedono il coinvolgimento di 18mila soldati provenienti da 20 Paesi, e la “Iron Wolf”, che invece coinvolgerà in Lituania 3mila unità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Proprio nella giornata di oggi, già segnata dall’importante decisione che verrà presa riguardala possibile adesioneSvezia, ladarà il via ad una delle più grandi esercitazioni mai realizzate nella storia dei Paesi Baltici. Come riferito dalla BBC, con il nome in codice di “Hedgehog” (letteralmente dall’inglese “riccio”) lasi terrà innelle prossime due settimane e coinvolgerà 15.000 soldati provenienti da dieci Paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti ed i due ancora non membri Finlandia e Svezia. Oltre Hedgehog, sono già state pianificate anche le operazioni “Defender Europe” e “Swift Response”, le quali prevedono il coinvolgimento di 18mila soldati provenienti da 20 Paesi, e la “Iron Wolf”, che invece coinvolgerà in Lituania 3mila unità ...

Advertising

News24_it : Russia Ucraina, le news di oggi 16 maggio 2022. Zelensky: “In corso negoziati su Azovstal anche per militari”. Al v… - infoitinterno : Al via in Estonia una maxi esercitazione della Nato con 15 mila soldati - PaolilloLuca : Al via in Estonia una maxi esercitazione della Nato con 15 mila soldati - NATOlizer : Al via in Estonia una maxi esercitazione della Nato con 15 mila soldati -